İngiltere'de son şampiyon Liverpool, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Giorgi Mamardashvili ve Florian Wirtz'in ardından bir transferi daha bitirdi. İngiliz devi, Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki Fransız santrfor Hugo Ekitike'yi transfer etti. Sağlık kontrolünden de geçen Hugo Ekitike, ilerleyen günlerde Liverpool'un Hong Kong'daki sezon öncesi kampına katılacak.

2024-2025 sezonunda Frankfurt formasıyla Bundesliga, UEFA Avrupa Ligi ve DFB Pokal olmak üzere 48 maçta 22 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Ekitike, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da Sezonun Takımı'na da seçilmişti.