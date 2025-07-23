İspanya La Liga'nın dev takımlarından Barcelona, bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Marcus Rashford'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Barcelona, yeni transferini resmen açıkladı. İspanyol ekibi, İngiliz ekibi Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve Manchester United, Marcus Rashford'un 30 Haziran 2026'ya kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmada ayrıca İngiliz forvet oyuncusunu satın alma opsiyonu da bulunuyor." İfadeleri yer aldı.

Marcus Rashford bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.