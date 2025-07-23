Barcelona, yeni transferini resmen açıkladı. İspanyol ekibi, İngiliz ekibi Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve Manchester United, Marcus Rashford'un 30 Haziran 2026'ya kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmada ayrıca İngiliz forvet oyuncusunu satın alma opsiyonu da bulunuyor." İfadeleri yer aldı.
Marcus Rashford bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
FC Barcelona and Manchester United have reached an agreement for the loan of the player Marcus Rashford until 30 June 2026. The agreement also establishes an option to buy the English forward.— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2025