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Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda Hollanda ile Fransa karşı karşıya gelecek. İngiltere ve Galler'in de yer aldığı grupta turnuvaya devam etmeyi amaçlayan iki takım, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 6 puan ile önemli avantajın sahibi olan Fransa, zorlu maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Hollanda ise etkili bir oyun ortaya koyup, 3 puan almayı amaçlıyor. Peki, Hollanda-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
HOLLANDA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak Hollanda-Fransa maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.