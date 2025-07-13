Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda nefes kesen bir mücadele futbolseverleri bekliyor: Hollanda ile Fransa sahne alacak. Grupta çıktığı iki maçta da galibiyet alarak liderliğini pekiştiren Fransa, hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Öte yandan, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Hollanda ise bu kritik karşılaşmayı adeta kader maçı olarak görüyor. Peki, Hollanda-Fransa maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası maçı hangi kanalda?

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Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda Hollanda ile Fransa karşı karşıya gelecek. İngiltere ve Galler'in de yer aldığı grupta turnuvaya devam etmeyi amaçlayan iki takım, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 6 puan ile önemli avantajın sahibi olan Fransa, zorlu maçta puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Hollanda ise etkili bir oyun ortaya koyup, 3 puan almayı amaçlıyor. Peki, Hollanda-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası D Grubu'nda oynanacak Hollanda-Fransa maçı 13 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.