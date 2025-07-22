Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Samsunspor, hazırlık maçları kapsamında bu kez Hollanda temsilcisi Telstar ile karşı karşıya gelecek. 2025-2026 sezonu öncesi tempoyu yükselten kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa arenasında boy göstermeye hazırlanırken, Telstar maçıyla birlikte hem kondisyon hem de taktiksel açıdan eksiklerini gidermeyi amaçlıyor. Peki, Telstar-Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını tempolu bir şekilde sürdüren Samsunspor, bu kez Hollanda temsilcisi Telstar ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde sahne alacak olan kırmızı-beyazlı ekip, bu zorlu süreç öncesinde hem fiziksel kondisyonunu artırmak hem de sahadaki uyumu test etmek istiyor. Geride kalan sezonda Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan teknik direktör Thomas Reis'in öğrencileri, 2025-2026 sezonunda da aynı kararlılıkla yola devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Telstar-Samsunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TELSTAR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Telstar-Samsunspor hazırlık maçı 22 Temmuz Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı-beyazlıların Hollanda ekibiyle oynayacağı karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.