Avrupa Kadınlar Şampiyonası’nda finalin kapısı aralanıyor! Turnuvanın en iddialı takımları arasında yer alan İngiltere ile İtalya, yarı finalde karşı karşıya gelerek adeta erken final havasında bir mücadeleye çıkacak. Kupaya ulaşma hayali kuran iki ekip de, bu kritik randevuda en küçük hatanın bile bedelinin ağır olacağının bilincinde. Peki, İngiltere-İtalya maçı ne zaman ve saat kaçta? Avrupa Kadınlar Şampiyonası yarı final maçı hangi kanalda?

İngiltere-İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda heyecan dorukta! Turnuvanın en kritik virajlarından biri olan yarı finalde, futbolun iki köklü temsilcisi İngiltere ile İtalya sahne alıyor. Kadro kalitesi, oyun disiplini ve sahadaki mücadele gücüyle şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen iki ekip, bu turda kozlarını paylaşacak. Peki, İngiltere-İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İNGİLTERE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Avrupa Kadınlar Şampiyonası yarı finalinde oynanacak İngiltere-İtalya maçı 22 Temmuz Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Cenevre Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE-İTALYA MAÇI CANLI İZLE

İNGİLTERE-İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İngiltere: Hampton, Bronze, Williamson, Carter, Greenwood, Walsh, Stanway, Hemp, James, Toone, Russo

İtalya: Giuliani, Oliviero, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Cantore, Bonansea, Girelli