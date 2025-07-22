Yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Gençlerbirliği, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig özlemine 2025 yılında son veren kırmızı-siyahlılar, yeniden döndükleri ligde iz bırakmak istiyor. Ankara temsilcisi, sezon öncesi form ve takım uyumunu test etmek adına bu kez İran’ın önemli ekiplerinden Tractor FC ile sahaya çıkıyor. Peki, Gençlerbirliği-Tractor FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hazırlık maçı hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Gençlerbirliği, gözünü İran temsilcisi Tractor FC ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına çevirmiş durumda. Süper Lig özlemine son veren ve yeniden Türkiye'nin en üst liginde mücadele etmeye hazırlanan başkent temsilcisi, 2025-2026 sezonuna güçlü bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Gençlerbirliği-Tractor FC maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gençlerbirliği-Tractor FC hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ-TRACTOR FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Tractor FC hazırlık maçı 22 Temmuz Salı günü saat 18.00'de başlayacak. Kırmızı-siyahlıların İran ekibiyle oynayacağı maçın canlı yayıncısı bulunmuyor.