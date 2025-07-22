Geçtiğimiz ay UEFA'nın çoklu kulüp sahipliği kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Crystal Palace ve Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un Avrupa Ligi'ne katılımı engellenmişti. Crystal Palace, geçtiğimiz sezon FA Cup'ı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

CAS, Salı günü yaptığı açıklamada Crystal Palace'tan gelen başvurunun alındığını duyurdu. İngiliz kulübü, Nottingham Forest'ın turnuvadan çıkarılması ve kendilerinin Avrupa Ligi'ne yeniden alınması talebinde bulundu. UEFA, Palace'ın yerine Premier Lig'de Avrupa bileti alamamış en yüksek sıralamaya sahip takım olan Nottingham Forest'ı Avrupa Ligi'ne dahil etmişti. Palace'ın bir diğer talebi ise, Lyon yerine Avrupa Ligi'ne alınmak. UEFA, Lyon'un Ligue 1'i altıncı, Palace'ın ise Premier Lig'i 12. sırada tamamlamasını dikkate alarak Fransız ekibini öncelikli saymıştı.

CAS, davanın hızlandırılmış biçimde ele alınacağını ve gerekçesiz bir kararın en geç 11 Ağustos 2025 tarihine kadar açıklanacağını duyurdu. Ancak Konferans Ligi'nde yer alacak İngiliz temsilcisinin de belli olacağı kura çekimi 4 Ağustos'ta yapılacak.

Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Nottingham Forest'ın bu süreçte etkili olduğunu ima etmişti. Parish, "Bize göre asıl mesele bu. Eğer bu süreçten fayda sağlamak isteyen bir kulüp olmasaydı, böyle bir sorun da yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.