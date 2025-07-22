TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ve önümüzdeki sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şu şekildeydi...

"HİÇBİR BAHANESİ OLAMAZ"

"Spor Güvenliği Çalıştayı sadece yeni sezona dair bir planlama toplantısı değil, aynı zamanda futbolun ruhunu koruyacak ve sporda şiddete karşı ortak iradeyi güçlendirecek önemli bir adımdır. İlk günden bu yana üzerimizdeki takım formalarını çıkararak gece gündüz demeden futbolumuzun marka değerini yukarı çıkarmaktan yana olduk. Kulüplerimizin centilmence mücadele etmesini istiyoruz. Tribünlerdeki şiddettin, taşkınlığın hiçbir bahanesi olamaz. Federasyon olarak buna sıfır tolerans gösteriyoruz."

"ANINDA TESPİT EDİLEBİLİYOR"

"Sporseverlerin kendini güvenli hissetmediği bir ortamda gelişim olmaz. Bu nedenle biz, güvenliği sağlamak konusunda kararlıyız. Statlarımız çağın gereksinimlerine uygun teknolojiler ile donatılıyor. Artık tribünlerde ve stadyum dışında futbolun kardeşlik ruhuna aykırı hareket edenler anında tespit edilebiliyor."

"SORUMLULUK BİLİNCİ İLE HAREKET EDİLMELİ"

"Geçtiğimiz Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türk futbolunun uluslararası düzeyde hak ettiği yere taşınması gerektiğini ifade etmişti. Tribünlerin kardeşlik iklimi ile dolmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Gerilimden değil centilmenlikten beslenen bir futbol kültürü istiyoruz. Tüm kulüplerimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.' demişti. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın beklentilerine paralel olarak bu yolda adımlar atmak ve centilmenlik kültürünü güçlendirmek zorundayız. Bu sadece federasyonun çabaları ile değil, tüm futbol paydaşlarının sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ile gerçekleştirilebilir."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'IN AÇIKLAMALARI

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI