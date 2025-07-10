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Orkun için anlaşma tamam! Orkun için anlaşma tamam! 21:05
Puertas ile anlaşma yakın! Puertas ile anlaşma yakın! 19:53
Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Napoli... Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Napoli... 19:46
Beşiktaş 2. yarıda açıldı! Beşiktaş 2. yarıda açıldı! 19:30
F.Bahçe'den İtalya'da çıkarma! Skriniar imzayı atıyor F.Bahçe'den İtalya'da çıkarma! Skriniar imzayı atıyor 16:43
Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! Transfer... Beşiktaş'tan Gedson açıklaması! Transfer... 16:20
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Buruk'tan transfer sözleri: Hakan ve Osimhen... Buruk'tan transfer sözleri: Hakan ve Osimhen... 16:18
Trabzonspor'dan Mamadou Sangare harekatı! Trabzonspor'dan Mamadou Sangare harekatı! 15:37
F.Bahçe Asensio'yu kadrosuna katıyor! Anlaşma sağlandı F.Bahçe Asensio'yu kadrosuna katıyor! Anlaşma sağlandı 15:30
Trabzonspor'a Sambacı forvet! Trabzonspor'a Sambacı forvet! 15:20
Orkun İstanbul'a geliyor! Orkun İstanbul'a geliyor! 14:58
Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı! 14:58
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Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 10 Temmuz