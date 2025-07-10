Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Finlandiya ekibi Tampereen Ilves ile karşılaştı. Stozice Stadı'nda oynanan maçı Ukrayna ekibi 6-0 kazandı.
Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri Santana (2) Elias, Kevin, Pedrinho ve Newerton kaydetti.
Arda Turan, Ukrayna ekibiyle çıktığı ilk resmi maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Müsabakanın rövanşı 17 Temmuz'da Finlandiya'da oynanacak.
Bu eşleşmenin galibi, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.