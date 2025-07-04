Fluminense - Al Hilal maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalimde Fluminense, Al Hilal ile mücadele edecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fluminense - Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fluminense - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek final turunda Brezilya ekibi Fluminense ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Danny Makkelie'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fluminense - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fluminense - Al Hilal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fluminense - Al Hilal maçı 4 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN GALİBİ YARI FİNALDE

Fluminense, Inter Milan'ı 2-0'lık skorla eleyerek turnuvada yenilgisizliğini sürdürürken, Al Hilal, Manchester City'yi 4-3'lük galibiyetle saf dışı bıraktı. Her iki takım da 9-10 maçlık yenilmezlik serileriyle formda. Ancak Al Hilal'de sakatlıklar ve Fluminense'de Rene'nin cezası, takımların kadro planlarını etkileyebilir. Maçın galibi, Palmeiras-Chelsea karşılaşmasının kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

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