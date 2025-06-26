Al Hilal-Pachuca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda belirleyici bir karşılaşma sahne alacak. Turnuvada oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan Al Hilal, gruptaki son şansını Pachuca karşısında değerlendirmek istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi, bu kez sahaya yalnızca galibiyet hedefiyle çıkacak. Mavi-beyazlılar, gruptan çıkmak adına tüm riskleri alarak oynayacak. Zira 3 puan alınamadığı takdirde, güçlü kadrosuna rağmen Al Hilal turnuvaya erken veda edecek. Peki, Al Hilal-Pachuca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2025- 15:02