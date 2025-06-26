Al Hilal-Pachuca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu üçüncü maçında Al Hilal ile Pachuca karşı karşıya gelecek. Real Madrid ve Salzburg beraberliklerinin ardından 3 puan alması gereken Arabistan ekibi, Meksika temsilcisi karşısında kazanmanın yollarını arayacak. Heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemeyen Simone Inzaghi'nin öğrencileri, turnuvaya devam etmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, Al Hilal-Pachuca maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Al Hilal-Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AL HILAL-PACHUCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda oynanacak Al Hilal-Pachuca maçı 27 Ağustos Cuma günü saat 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
AL HILAL-PACHUCA MAÇI CANLI İZLE