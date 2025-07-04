Başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen ve devam etmekte olan orman yangınları ile ilgili spor camiasından 'geçmiş olsun' mesajları paylaşıldı. İşte o paylaşımlar...
Başta İzmir olmak üzere, ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarını derin bir üzüntüyle takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda canla başla görev yapan ekiplerimize ve destek sağlayan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz.… pic.twitter.com/nw0Q2y1Sua— TFF (@TFF_Org) July 4, 2025
İzmir başta olmak üzere ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen yangın felaketlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Bir an önce sonlanmasını dilediğimiz bu yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve doğada yaşayan canlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor,… pic.twitter.com/slmyBxghF5— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 4, 2025
İzmir başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelen yangın haberlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm canlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; alevlerle mücadele eden tüm ekiplere güç ve kolaylık diliyoruz. 🙏 pic.twitter.com/C7c7JHCVBO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 4, 2025
İzmir başta olmak üzere, ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen yangın haberlerini canımız yanarak takip ediyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm canlılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; doğal yaşamı tehdit eden bu yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını ve… pic.twitter.com/7JWQl5nFGw— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 4, 2025
Geçmiş olsun İzmir! İzmir'in çeşitli noktalarında etkisini sürdüren yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/qyGHwHyUQT— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 4, 2025