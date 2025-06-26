Salzburg-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda perde kapanıyor, sahne bu kez iki güçlü ekibe ait: Salzburg ve Real Madrid. Turnuvada sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken İspanyol devi, teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde bu kez grubun zirvesine yerleşmek için sahaya çıkıyor. Real Madrid, yıldızlarla dolu kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında gösterilse de bu son karşılaşma, her anlamda belirleyici olacak. Avusturya temsilcisi Salzburg, genç ve dinamik yapısıyla kolay lokma olmadığını daha önce kanıtlamış durumda. Peki, Salzburg-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2025- 16:02