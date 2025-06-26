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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu üçüncü maçında Salzburg ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. 4 puana sahip iki takımın mücadelesinde grubu zirvede tamamlamayı hedefleyen eflatun-beyazlılar, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Xabi Alonso yönetiminde daha fazla şans bulmaya başlayan Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Ayrıca, Salzburg-Real Madrid maçı canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Salzburg-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SALZBURG-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda oynanacak Salzburg-Real Madrid maçı 27 Haziran Cuma günü saat 04.00'te başlayacak.
SALZBURG-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak Salzburg-Real Madrid maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SALZBURG-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE
ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?
Al Hilal karşısında gösterdiği performans ve Pachuca maçında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in Salzburg maçında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Teknik Direktör Xabi Alonso yönetiminde daha fazla şans bulmaya başlayan Arda Güler'in Salzburg-Real Madrid maçında ilk 11'de forma giyeceği tahmin ediliyor.
SALZBURG-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Ramussen, Kratzig; Bidstrup, Diabate; Nene, Gloukh; Onisiwo, Baidoo
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, F Garcia; Arda Güler, Tchouameni, Bellingham; Valverde, Mbappe, Vinicius Jr