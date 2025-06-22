Salzburg-Al Hilal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salzburg-Al Hilal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor! İkinci hafta mücadelesinde Avusturya temsilcisi Salzburg, Suudi Arabistan’ın dev kulübü Al Hilal ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkma hesaplarının iyice hızlandığı bu aşamada, iki takım da bu karşılaşmadan galip ayrılarak adını üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Salzburg-Al Hilal maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2025- 11:47