FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Salzburg ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. İlk maçında Pachuca'yı 2-1 mağlup eden Avusturya temsilcisi, güçlü rakibini de yenerek önemli bir avantajın sahibi olmak istiyor. Real Madrid karşısında etkili bir oyun ortaya koyan ve 1-1 berabere kalan Arabistan ekibi ise bu kez 3 puan alarak sahadan ayrılmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşamda hangi takımın kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Salzburg-Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
SALZBURG-AL HILAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Salzburg-Al Hilal FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 01.00'de başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SALZBURG-AL HILAL MAÇI CANLI İZLE