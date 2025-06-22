FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Manchester City ile Al Ain karşı karşıya gelecek. Turnuvadaki ilk maçında Wydad Casablanca'yı 2-0 mağlup eden Pep Guardiola'nın öğrencileri, üst üste ikinci galibiyetini alarak gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor. Yeni transferleriyle etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan İngiliz ekibi, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler Manchester City-Al Ain maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Manchester City-Al Ain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MANCHESTER CITY-AL AIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City-Al Ain FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci maçı 23 Ağustos Pazartesi günü saat 04.00'te başlayacak. Karşılaşma Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CITY-AL AIN MAÇI CANLI İZLE