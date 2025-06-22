Manchester City-Al Ain maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’nda gözler, turnuvanın favorilerinden Manchester City ile Al Ain arasında oynanacak ikinci haftanın zorlu mücadelesine çevrildi. Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde turnuvaya galibiyetle başlayan İngiliz devi, sahaya bir kez daha kazanmak için çıkıyor. İlk maçta sergilediği baskın futbolla dikkat çeken Manchester City, grup liderliği ve erken tur bileti için Al Ain karşısında da üç puanı hedefliyor. Peki, Manchester City-Al Ain maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2025- 12:10