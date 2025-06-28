Palmeiras, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu ilk maçında Botafogoy'u 1-0 mağlup etti. Palmerias'a galibiyeti getiren gol, uzatmaların 100. dakikasında Paulinho'dan geldi.
Karşılaşmanın 116. dakikasında Palmeiras'ta Gustavo Gomez kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu karşılaşmayla birlikte Palmeiras, çeyrek finale yükselmeye hak kazandı.
Palmeiras'ın çeyrek finaldeki rakibi ise Benfica-Chelsea eşleşmesinin galibi olacak.
Paulinho çok rahat! Paulinho çok klas! Palmeiras'a turu getiren vuruş! ✨ #FIFACWC pic.twitter.com/z6VOLrbDtK— TRT Spor (@trtspor) June 28, 2025