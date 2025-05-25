İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Ipswich Town sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ipswich Town-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ipswich Town-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Ipswich Town ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ipswich Town-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town-West Ham United maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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