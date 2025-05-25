İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Newcastle United sahasında Everton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Newcastle United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Newcastle United ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Newcastle United-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United-Everton maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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