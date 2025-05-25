İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. Wolverhampton sahasında Brentford'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor. 38. hafta maçında Wolverhampton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton-Brentford maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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