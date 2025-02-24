Premier Lig'de Liverpool adım adım şampiyonluğa yürüyor!

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih ve Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LİVERPOOL PUAN FARKINI AÇIYOR

Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda son şampiyon Manchester City'yi Muhammed Salah ve Dominik Szoboszlai'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sezon üst düzey performansını sürdüren Salah, tüm kulvarlarda 38 maçta 30 gol ve 21 asiste ulaştı. Ligde 11 maçta hem gol hem asist katkısı veren Salah, Lionel Messi'nin LaLiga'da bu performansı gösterdiği 2014-2015 sezonundan beri Avrupa'nın 5 büyük liginde aynı sezon bunu başaran ikinci oyuncu oldu.

Zirve takipçilerinden Arsenal, West Ham United'a 1-0 mağlup oldu ve evindeki ilk yenilgisini yaşadı.

Newcastle United ise sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest'ı ağırladığı mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Ligin 26. haftasında Liverpool, 64 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Liverpool'un ardından Arsenal 53, Nottingham Forest 47, Manchester City ve Newcastle United 44'er puanla sıralandı.

BARCELONA AVERAJLA LİDER

LaLiga'da lider Barcelona, Las Palmas deplasmanında Dani Olmo ve Ferran Torres'in golleriyle 2-0 kazandı ve art arda 5. galibiyetini aldı.

Son şampiyon Real Madrid, sahasında Girona'yı 2-0 yenerek üç haftalık galibiyet özlemine son verdi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, yedekler arasında yer aldı.

Zirve takipçilerinden Atletico Madrid ise Valencia'ya konuk olduğu maçı 3-0 kazandı.

Sezonun iddialı takımlarından Athletic Bilbao da evinde Valladolid'i 7-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Ligde 25. hafta sonunda 54 puan toplayan Barcelona, averajla Real Madrid'in önünde zirvede yer aldı. Atletico Madrid 53 ve Athletic Bilbao 48 puanla iki takımı takip etti.

INTER ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Serie A'da Inter, Napoli'nin kaybettiği haftada Genoa'yı Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 yenerek zirveyi ele geçirdi.

Ev sahibi Inter'de 65. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, galibiyet golünün asistini yaptı.

Como deplasmanında 2-1 yenilerek liderliği kaybeden Napoli'nin galibiyet hasreti 4 haftaya çıktı.

Zirve takibini sürdüren Atalanta, deplasmanda Empoli'yi 5-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 90 dakika görev aldığı Juventus ise Cagliari'ye konuk olduğu maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Ligin 26. haftasında Inter, 57 puanla liderlik koltuğuna yerleşti. Inter'i Napoli 56, Atalanta 54 ve Juventus 49 puanla izledi.

BAYERN MÜNİH PUAN FARKINI KORUDU

Bundesliga'da lider Bayern Münih, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u Michael Olise, Hiroki Ito, Jamal Musiala ve Serge Gnabry'nin golleriyle 4-0 yendi.

Konuk ekipte maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Can Uzun, ilk devrede görev yaptı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, Holstein Kiel deplasmanında 2-0 kazanarak iki haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı.

Borussia Dortmund ise Sehrou Guirassy'nin 4 golle yıldızlaştığı maçta Union Berlin'i 6-0 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza attı. Ev sahibi Dortmund'da milli oyuncu Salih Özcan, 84. dakikada oyuna girdi.

Ligin 23. haftasında 58 puana ulaşan Bayern Münih, Bayer Leverkusen (50) ve Eintracht Frankfurt'un (42) önünde liderliğini sürdürdü.

PSG'DEN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Ligue 1 lideri PSG, deplasmanda Olimpik Lyon'u Achraf Hakimi (2) ve Ousmane Dembele'nin golleriyle 3-2 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Auxerre deplasmanında 3-0 mağlup olan zirvenin en yakın takipçisi Olimpik Marsilya'nın 3 maçlık galibiyet serisi bitti.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Nice, sahasında Montpellier'yi 2-0 ile geçerek peş peşe üçüncü galibiyetine ulaştı.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde ise Lille, konuk ettiği Monaco'yu 2-1 yendi.

Namağlup PSG'nin 23 hafta sonunda 59 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 46, Nice 43 ve Lille 41 puan topladı.