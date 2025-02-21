İspanya La Liga'nın 25. haftasında Celta Vigo sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. İki takımın da 3 puanla ayrılmak istediği mücadele hakkında futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Celta Vigo-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Celta Vigo-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 25. haftada Celta Vigo sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTA VIGO-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo-Osasuna maçı 21 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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