UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i Kadıköy'de 3-0 mağlup eden, rövanşta ise Belçika'dan 2-2'lik skorla dönen Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki yolculuğunda bir sonraki rakibi, 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilen kura çekimiyle Rangers oldu. Eşleşmenin netleşmesiyle birlikte futbolseverler, Rangers hakkında detaylı bilgi edinmek için araştırmalarına başladı. Rangers'ın köklü tarihi, kadro değeri ve tanıdık isimleri merak konusu oldu. Peki, Rangers'ın kadro değeri ne kadar? Hangi ülkenin takımı? İşte Rangers'ta oynayan futbolcular...
RANGERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Rangers İskoçya'nın önemli takımlarından biridir. Maçlarını Ibrox Stadyumu'nda oynayan Rangers, Avrupa Ligi'ni 14 puanla 8. sırada bitirdi.
RANGERS KADRO DEĞERİ
İskoçya'nın en önemli kulüplerinden biri olan Rangers'ın kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre 77.25 milyon euro. 25.6 yaş ortalamasıyla dikkatleri üzerine çeken İskoç ekibi, Philippe Clement yönetiminde ligde ikinci sırada yer alıyor.
RANGERS'TA TANIDIK İSİM
Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan ve 2022 yılından itibaren İskoç ekibinin formasını giyen Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe'ye rakip olmaya hazırlanıyor. Bu sezon Rangers formasıyla 21 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.
RANGERS'TA OYNAYAN FUTBOLCULAR
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile oynayacak Rangers'ın kadrosu şu şekilde:
31 Liam Kelly
54 Mason William Jardine Munn
41 Lewis Budinauckas
22 Jefte Vital da Silva Dias
2 James Tavernier
4 Robin Pröpper
5 John Souttar
21 Dujon Sterling
3 Rıdvan Yılmaz
27 Leon-Aderemi Balogun
24 Neraysho Kasanwirjo
19 Clinton Nsiala-Makengo
38 Leon Thomson King
28 Rafael Tavares Gomes Fernandes
63 Alexander Hutton
10 Mohammed Diomande
14 Nedim Bajrami
43 Nicolas Raskin
8 Connor Barron
30 Ianis Hagi
49 Bailey Rice
52 Findlay Curtis
55 Paul Nsio
9 Cyriel Dessers
18 Vaclav Cerny
29 Igmane Hamza
45 Ross McCausland
11 Tom Lawrence
99 Danilo Pereira da Silva
7 Óscar Manuel Cortes Cortes