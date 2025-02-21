İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Brentford'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takım, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 2 maçı da kaybeden Leicester City, 17 puanla 19. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Brentford ise 25 hafa sonunda 34 puanla 11. sırada bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leicester City-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leicester City-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Leicester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takım, kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ligde oynadığı son 2 maçı da kaybeden Leicester City, 17 puanla 19. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmana konuk olacak Brentford ise 25 hafa sonunda 34 puanla 11. sırada bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leicester City-Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City-Brentford maçı 21 Şubat Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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