Fenerbahçe Rangers'a karşı: Avrupa Ligi son 16 turu maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i Kadıköy'de 3-0 mağlup eden, rövanşta ise Belçika'dan 2-2'lik beraberlikle dönen Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden sarı-lacivertliler, 21 Şubat Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilen kura çekimiyle İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile eşleşti. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Kanarya'nın nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk maçta rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Rövanş mücadelesinde ise Belçika'dan 2-2'lik beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, toplamda üstünlüğü koruyarak adını son 16 turuna yazdırdı. 21 Şubat Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İskoçya futbolunun en köklü ekiplerinden biri olan Rangers ile eşleşti. Rakibin belli olmasının ardından sarı-lacivertliler, Rangers karşılaşması için detaylı analizlerine başladı. Peki, Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe ile Rangers'ın ilk maçı 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Rövanş maçı ise 13 Mart Perşembe günü Glasgow'da oynanacak.

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak Fenerbahçe-Rangers maçının saat kaçta başlayacağı henüz açıklanmadı. Konu hakkında herhangi bir gelişme olduktan sonra haberimiz güncellenecektir.

FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Mart Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynancak Fenerbahçe-Rangers maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RIDVAN YILMAZ FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

2022 yılında Beşiktaş'tan Rangers'a 6.5 milyon euro bedelle transfer olan Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe'ye rakip olmaya hazırlanıyor. İskoç ekibinde bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yapma başarısı gösterdi.