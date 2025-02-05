Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü ZTK MAÇI TIKLA İZLE | Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk hafta Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde alacağı galibiyetle kupadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut’un öğrencileri, ligde Fenerbahçe karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyetin ardından kupa maçında galibiyet alarak moral bulmak istiyor. İç sahada oynayacakları kritik mücadelede, Karadeniz ekibinin sergileyeceği performans merak ediliyor. İlk hafta İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig’de Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren başkent ekibi, Türkiye Kupası’nda da adını üst tura yazdırmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. İlk maçlarını kazanamayan iki ekip, bu karşılaşmada 3 puan alarak grupta avantaj sağlamak istiyor. Fatih Karagümrük karşısında 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı 3-2 kaybeden Karadeniz temsilcisi, kritik mücadelede hem moral bulmayı hem de kupada yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde iç sahada etkili bir performans sergilemek isteyen Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında İskenderunspor ile 1-1 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu kez deplasmanda galibiyet arayacak. Trendyol 1. Lig'de mücadele eden başkent ekibi, kupada üst tura çıkabilmek için en iyi sonucu almayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

5 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

RİZESPOR İLE ANKARAGÜCÜ ARASINDA 46. RANDEVU

Tarihleri boyunca 45 defa karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü 46. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmalardan 13'ünü Karadeniz temsilcisi kazanırken, 17 karşılama da Ankara ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. İki takım arasında oynanan 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının hakemi Ayberk Demirbaş oldu. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Harun Reşit Güngör ve Göktuğ Hazal Erel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Kemal Savaş üstlenecek.