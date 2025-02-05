Mario Lemina kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı? Mario Lemina değeri...

Futbol dünyasında güçlü fiziği, yüksek enerjisi ve bitmek bilmeyen mücadelesiyle dikkat çeken Mario Lemina, kariyeri boyunca ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettirdi. Fransa’da başladığı futbol yolculuğunu Avrupa’nın önemli liglerinde sürdürerek kendini kanıtlayan deneyimli orta saha oyuncusu, bir dönem Süper Lig’de de forma giyerek Türk futbolseverlerin hafızasında yer edinmeyi başardı. Peki, Mario Lemina kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte Mario Lemina değeri...

Fransa'da futbol kariyerine adım atan Mario Lemina, kısa sürede gösterdiği etkileyici performansla adını geniş bir kitleye duyurdu. Güçlü fiziği, hızla savunmadan hücuma geçişleri ve mücadeleci ruhuyla dikkatleri üzerine çeken deneyimli futbolcu, Avrupa'nın büyük liglerinde önemli kulüplerde forma giyerek kendini kanıtladı. Süper Lig'de de bir süre mücadele eden Lemina, Türk futbolseverlerin sevgisini kazanarak hafızalarda iz bıraktı. Peki, Mario Lemina kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte Mario Lemina değeri...

MARIO LEMINA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mario René Junior Lemina 1 Eylül 1993 yılında Gabon'un Librevil bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine Fransa'da başlayan deneyimli futbolcu, 7 yaşında ES Nanterre forması giymeye başladı. Kısa süre içerisinde adından söz ettirmeyi başaran Lemina, Avrupa'nın önemli takımlarında top koşturdu.

MARIO LEMINA HANGİ POZİSYONLARDA OYNUYOR?

Gençlik yıllarında orta saha olarak futbol hayatına başlayan Mario Lemina, Wolverhampton'a gelmesinin ardından stoper bölgesinde de forma giymiştir. Güçlü fiziği ile rakipleri yıpratmayı başaran Gabonlu oyuncu, ağırlıklı olarak ön libero mevkisinde oynamaktadır.

MARIO LEMINA'NIN OYNADIĞI TAKIMLAR

7 yaşında Fransa'nın yerel takımı olan ES Nanterre ile futbol kariyerine başlayan Mario Lemina, Rueil-Malmaison ve Colombes'da spor eğitimleri aldı. 15 yaşında Lorient'in altyapında forma giymeye başlayan Gabonlu futbolcu, 2012-13 sezonunda A takıma yükseldi. Peki, Mario Lemina hangi takımlarda oynadı?

-Lorient -Marsilya -Juventus -Southampton -Galatasaray -Fulham -Nice -Wolverhampton

MARIO LEMINA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Ön libero ve merkez orta sahada gösterdiği performans ile önemli takımlarda forma giymeyi başaran Mario Lemina kariyeri boyunca 355 maça çıktı. Fizik ve dinamizmi ile rakip takım oyuncularına zor anlar yaşatan Mario Lemina, bu karşılaşmalarda 18 gol kaydederken, 9 defa da asist yaptı.

MARIO LEMINA DEĞERİ

Transfermartk verilerine göre, Juventus, Galatasaray ve Marsilya gibi takımlarda forma giyen Mario Lemina'nın değeri 9 milyon euro.