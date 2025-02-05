İskenderunspor - Trabzonspor ZTK MAÇI TIKLA İZLE | İskenderunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Hatay’a giderek maç hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak grup aşamasında avantaj elde etmek istiyor. İlk hafta mücadelesinden üç puanla ayrılan Trabzonspor, üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde karşılaşmaya favori olarak çıkan Karadeniz ekibi, hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Taraftarlar, yeni transferlerin sahada olup olmayacağını merakla beklerken, Güneş’in nasıl bir kadro tercihi yapacağı araştırılıyor. Zorlu rakibi karşısında güçlü bir mücadele sergilemek isteyen İskenderunspor ise sürprize imza atma peşinde. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan Hatay ekibi, Trabzonspor karşısında puan ya da puanlar alarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İskenderunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Hatay temsilcisi İskenderunspor sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım da maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye geçti. Trabzonspor, deplasmanda hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken, ev sahibi İskenderunspor ise güçlü rakibine karşı sürpriz yapmanın hesaplarını yapıyor. İlk hafta maçında Alanyaspor'u 3-0'lık net bir skorla geçen bordo-mavililer, ikinci galibiyetini alarak grupta avantaj yakalamak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde etkili bir performans sergileyen Karadeniz ekibi, Hatay deplasmanında da aynı oyun disiplinini sürdürerek yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor. Trabzonspor cephesinde gözler yeni transferlere çevrilmiş durumda. Güneş'in hangi oyunculara şans vereceği merak ediliyor. İlk hafta Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İskenderunspor, bu kez kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alarak puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, İskenderunspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında oynanacak İskenderunspor - Trabzonspor maçı 5 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

5 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanacak İskenderunspor - Hatayspor maçı ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSKENDERUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nın son finalisti olan Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda da aynı başarıyı göstermek istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş'a karşı oynanan maçta son saniye golüyle 3-2 kaybeden Fırtına, bu kez kupayı almayı hedefliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde son haftalarda etkili performans gösteren bordo-mavililer, İskenderunspor karşısında herhangi bir hata yapmadan yoluna kayıpsız bir şekilde ilerlemek istiyor. A Grubu'nda birinci sırada yer alan Trabzonspor, Hatay temsilcisi ile oynayacağı müsabakanın ardından Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

9 FİNALDE ÜSTÜN GELEN TARAF OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 16 defa final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, bu maçlardan 9'unu kazanma başarısı gösterdi. İlk kupasını 1976-1977 sezonunda Beşiktaş'a karşı kazanan bordo-mavililer, 2 kez Beşiktaş'ı, 2 defa Gençlerbirliği'ni, 1'er kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demir, Fenerbahçe ve Alanya'yı finalde yendi.

ÖNEMLİ İSİMLER HATAY'A GÖTÜRÜLMEDİ

Nesine 2. Lig takımı İskenderunspor'a konuk olacak Trabzonspor'da önemli isimler Hatay'a götürülmedi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde kupada üst üste ikinci galibiyetini almayı amaçlayan bordo-mavililer, 5 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçta önemli değişikliklere imza atacak. Kaptan Uğurcan Çakır, Vişça, Nwakaeme, Savic ve Poyraz İskenderun'a götürülmezken, sakatlıkları bulunan Serdar, Okay, Draguş ve Arif de kadroda yer almadı.

YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE OLACAK MI?

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve futbolseverlerin performanslarını merak ettiği Sikan ve Zubkov'un İskenderunspor karşısında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda, Sikan ve Zubkov'un kupa maçında hücum hattında birlikte oynaması bekleniyor. Sikan, ligde Kayserispor karşısında ilk 11'de görev yapmıştı. Zubkov ilk kez bordo- mavili formayı giyecek.

KUPANIN SÜRPRİZ TAKIMI İSKENDERUNSPOR

Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda Hatayspor'u organizasyon dışına iten İskenderunspor, gruplara kalma başarısı gösterdi. A Grubu ilk maçında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Hatay temsilcisi, burada gösterdiği performansla da tüm futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Zorlu deplasmanda 1-1 berabere kalan İskenderunspor, evinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasında da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

İskenderunspor: Onur Can, Ahmet, Turan, Ulaş, Kadir, Erbay, Kerem, Mehmet, Serdarcan, Khalil, Muhammet

Trabzonspor: Taha, Serkan, Hüseyin, Batagov, Eren, Mendy, Ozan, Zubkov, Cham, Cihan, Sikan

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 1. hafta maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, ardından oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetmedi. Üst üste 3 galibiyet almayı başaran bordo-mavililer, ligin 22. haftasında oynadığı Kayserispor deplasmanında ise 0-0 berabere kaldı. Fırtına bu maçlarda 12 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde ise hiç gol görmedi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İskenderunspor - Trabzonspor maçının hakemi Ali Yılmaz oldu. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Serdar Soydan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yusuf Adnan Kendirciler üstlenecek.