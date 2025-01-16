İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Sociedad sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Anoeta Stadyumu'nda oynanacak turda iki takım da kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. Ligde son maçlarını kazanan takımlar kupada da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Real Sociedad, evinde oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı hedefliyor. Peki, Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Sociedad - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Sociedad sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Imanol Alguacil yönetiminde bu sezon etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, Anoeta Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Alguacil'in öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde averajla 12. sırada, ligde de 28 puanla 7. sırada yer alıyor. Ligde 25 puanla 9. sırada yer alan Rayo Vallecano ise kupada başarılı bir performans göstermeyi amaçlıyor. Her iki takım da kritik mücadelede kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

REAL SOCIEDAD - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanacak Real Sociedad - Rayo Vallecano maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

REAL SOCIEDAD - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anoeta Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao - Osasuna maçı Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.