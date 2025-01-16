İSPANYA KRAL KUPASI | Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak turda iki takım da kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. La Liga'da oynanan maçta Real Madrid deplasmanda 2-1 kazanırken, kupada da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona'ya 5-2 kaybeden eflatun-beyazlılar, taraftarı önünde moral arıyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Celta Vigo ise mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.01.2025- 15:50