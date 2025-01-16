Real Madrid - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Carlo Ancelotti yönetiminde geçtiğimiz sezon etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Ancelotti'nin öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde averajla 20. sırada, ligde de 43 puanla 2. sırada yer alıyor. İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona'ya 5-2 kaybeden eflatun-beyazlılar, taraftarı önünde gata yapmak istemiyor. Ligde 24 puanla 12. sırada yer alan Celta Vigo ise kupada başarılı bir performans göstermeyi amaçlıyor. Her iki takım da kritik mücadelede kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanacak Real Madrid - Celta Vigo maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 23.30'da başlayacak.
REAL MADRID - CELTA VIGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Celta Vigo maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?
İspanya Süper Kupa final maçında alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından önümüzdeki maça odaklanan Real Madrid'de Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Kral Kupası son 32 turunda ilk 11'de forma giyen ve 2 gol kaydeden Arda Güler'in Celta Vigo maçında sonradan oyuna girmesi bekleniyor.