İspanya Kral Kupası son 16 turunda Athletic Bilbao sahasında Osasuna'yı konuk edecek. San Mames Stadyumu'nda oynanacak turda iki takım da kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. La Liga'nın 18. haftasında oynanan maçı Athletic Bilbao deplasmanda 2-1 kazanırken, kupada da aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Osasuna ise mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Athletic Bilbao - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Athletic Bilbao sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Ernesto Valverde yönetiminde bu sezon etkili bir performans ortaya koyan ev sahibi takım, San Mames Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibi karşısında kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi hedefleyen Valverde'nin öğrencileri, UEFA Avrupa Ligi'nde averajla 2. sırada, ligde de 36 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde 25 puanla 11. sırada yer alan Osasuna ise kupada başarılı bir performans göstermeyi amaçlıyor. Her iki takım da kritik mücadelede kazanan taraf olmak istiyor. Peki, Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası son 16 turunda oynanacak Athletic Bilbao - Osasuna maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 21.30'da başlayacak.

ATHLETIC BILBAO - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

San Mames Stadyumu'nda oynanacak Athletic Bilbao - Osasuna maçı Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.