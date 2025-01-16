Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad sahasında Al Raed'i konuk edecek. Laurent Blanc yönetiminde 14 haftada 37 puan Cidde temsilcisi averajla ikinci sırada yer alıyor. 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen ev sahibi takım, ligin 13. sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittihad - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad - Al Raed maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Laurent Blanc yönetiminde 14 haftada 37 puan Cidde temsilcisi averajla ikinci sırada yer alıyor. 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamak isteyen ev sahibi takım, ligin 13. sırasında yer alan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad - Al Raed ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Ittihad - Al Raed maçı 16 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

AL ITTIHAD - AL RAED HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Al Ittihad - Al Raed maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL RAED MAÇI CANLI İZLE