Aston Villa - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Aston Villa ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Premier Lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
ASTON VILLA - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Aston Villa - West Ham United maçı 10 Ocak Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.
ASTON VILLA - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Villa Park'ta oynanacak Aston Villa - West Ham United maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.