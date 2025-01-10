Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | FA CUP 3. TUR

FA Cup 3. tur maçında Aston Villa sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Premier Lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanan taraf olmak istiyor. Sürprizlerle dolu mücadele öncesi yaşanan son gelişmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Aston Villa - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte FA Cup 3. tur maçı hakkında merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2025- 12:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025- 12:11