Al Ahli - Al Shabab maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | FATİH TERİM'İN ÖĞRENCİLERİ SAHAYA ÇIKIYOR

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Al Ahli sahasında Al Shabab'ı konuk edecek. Fatih Terim ile ilk lig maçına çıkacak olan deplasman takımı, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında Al Feiha'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Terim'in öğrencileri, aynı başarıyı güçlü rakibi karşısında da göstermeyi amaçlıyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi isimlerle gol ya da goller arayacak Al Shabab'ta hangi isimlerin 11'de olacağı ise merak ediliyor. Ligde oynadığı son 4 maçı da kazanan Al Ahli ise Al Shabab ile aynı puana sahip. 5. sırada yer alan ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. 36 yaşındaki Alman Teknik Direktör Matthias Jaissle yönetiminde mücadeleye hazırlanan Al Ahli'de Edouard Mendy, Ivan Toney, Riyaz Mahrez ve Roberto Firmino gibi isimler de dikkat çekiyor. Peki, Al Ahli - Al Shabab maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in ikinci resmi sınavı hakkında dikkat çeken notlar...

Al Ahli - Al Shabab maçını canlı takip etmek tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Al Ahli, Prens Abdullah Al-Faysal Stadyumu'nda Al Shabab'ı konuk edecek. Fatih Terim ile ilk lig maçına çıkacak olan deplasman takımı, 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmek istiyor. 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Riyad temsilcisi, 23 puanla 6. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Kupası Çeyrek final maçında Al Feiha'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Al Shabab, Al Ahli karşısında da kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi isimlerle gol ya da goller arayacak olan Terim'in takımı, aynı puanla bir sıra üstünde yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. 36 yaşındaki Alman Teknik Direktör Matthias Jaissle yönetiminde son 4 lig maçını da kazanan Al Ahli ise ev sahibi avantajını kullanmayı amaçlıyor. Edouard Mendy, Ivan Toney, Riyaz Mahrez ve Roberto Firmino gibi önemli isimlerin yer aldığı takımda nasıl bir 11'in tercih edileceği ise araştırılıyor. Peki, Al Ahli - Al Shabab maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

AL AHLİ - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak Al Ahli - Al Shabab maçı 10 Ocak Cuma günü saat 20.00 de başlayacak.

AL AHLİ - AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Ahli ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Cidde kentinde, Prens Abdullah Al-Faysal Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MERİH DEMİRAL İLE FATİH TERİM KARŞI KARŞIYA

Al Shabab ile ilk lig maçına çıkacak olan Fatih Terim, Merih Demiral'lı Al Ahli deplasmanına konuk olacak. Cidde kentinde oynanacak mücadelede Merih Demiral'ın da forma giymesi beklenirken, karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

FATİH TERİM'DEN İLK MAÇTA GALİBİYET

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynadığı son 3 maçı da kazanamayan ve galibiyet hasreti çeken Al Shabab, Fatih Terim'in ilk resmi maçında kazanmasını bildi. Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında Al Feiha'yı ağırlayan Riyad temsilcisi, karşılaşmayı 2-1 kazanarak moral buldu. Aynı başarıyı Al Ahli karşısında da göstermek isteyen Fatih Terim'in öğrencileri, ligde daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

AL SHABAB HAMDALLAH İLE GOL ARAYACAK

Hücum oyuncuları ile Al Ahli deplasmanında gol arayacak Al Shabab'ta Hamdallah ismi ön plana çıkıyor. Fatih Terim'in ilk sınavında forma giyen ve Al Feiha filelerini havalandırmayı başaran Faslı futbolcu, Riyad temsilcisinin gol umudu olacak. Ligde oynadığı 8 maçta 6 gol atan ve takımının en golcü ismi olan Abderrazak Hamdallah'ın Al Ahli karşısında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

AL AHLİ'DE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Alman Teknik Direktör Matthias Jaissle ile son 4 lig maçını da kazanan Al Ahli'nin kadrosunda yer alan isimler dikkat çekiyor. Roberto Firmino, Ivan Toney gibi hücum silahları bulunan Al Ahli'nin kadrosunda öne çıkan futbolcular: