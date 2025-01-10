Wycombe Wanderers - Portsmouth maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
FA Cup 3. tur maçında Wycombe Wanderers ile Portsmouth karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmaya kısa bir süre kala hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini bekleme geçti. Peki, Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
WYCOMBE WANDERERS - PORTSMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FA Cup 3. turunda oynanacak Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı 10 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.
WYCOMBE WANDERERS - PORTSMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.