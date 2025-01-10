Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | FA CUP 3. TUR

FA Cup 3. tur maçında Wycombe Wanderers sahasında Portsmouth'u konuk edecek. İngiltere'nin alt lig takımlarının mücadele edeceği turda, iki ekip de kazanan taraf olmak istiyor. Sürprizlerle dolu mücadele öncesi yaşanan son gelişmeler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wycombe Wanderers - Portsmouth maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte FA Cup 3. tur maçı hakkında merak edilen detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.01.2025- 12:10