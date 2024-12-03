Galatasaray fikstürü taraftarları düşündürüyor

Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın fikstürü hem taraftarlar hem de futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşılaşması sonrası beklenmedik bir puan kaybı yaşayan sarı-kırmızıların önümüzdeki hafta oynayacağı maçları sizler için derledik. Peki, Galatasaray'ın maçları ne zaman? İşte Galatasaray fikstürü...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Rams Park'ta Eyüpspor ile 2-2 berabe kalan Galatasaray'da hafta içi oynanan AZ Alkmaar maçının yorgunluğu dikkat çekti.

Hollanda temsilcisi karşısında ilk yarının belirli bölümlerinde zorlanan sarı-kırmızılılar, Nelson-Metehan değişikliği sonrası maça denge getirdi. Tempolu geçen mücadelenin ardından 1-1'lik beraberlikle Türkiye'ye dönen Galatasaray, Eyüpspor karşısında birçok fırsatı değerlendiremedi ve mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ TARAFTARLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

İki kulvarda da başarılı bir performans gösteren sarı-kırmızılıları önümüzdeki haftalarda zor bir fikstür bekliyor. Aralık ayında Sivas ve Malmö deplasmanına konuk olacak Galatasaray'ın fikstürü ise taraftar tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI 16 ARALIK'TA

Önümüzdeki 10 maçın 5'ini deplasmanda oynayacak olan Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı derbinin ne zaman oynanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş ile çıkış arayan bordo-mavililer ile bu sezon yoluna namağlup bir şekilde devam eden sarı-kırmızıların maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY İLK YARI FİKSTÜRÜNÜ AJAX İLE TAMAMLIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefi için sahaya çıkacak olan Galatasaray, 30 Ocak günü oynayacağı Ajax deplasmanı ile 2024-2025 sezonunun ilk yarı fikstürünü noktalayacak.

GALATASARAY'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta itibariyle 35 puan toplayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5. haftanın sonunda 11 puan topladı. İşte Galatasaray'ın ilk yarı fikstürü:

Sivasspor-Galatasaray (8 Aralık Pazar 16.00)

Malmö-Galatasaray (12 Aralık Perşembe 20.45)

Galatasaray-Trabzonspor (16 Aralık Pazartesi 21.00)

Kayserispor-Galatasaray (22 Aralık Pazar 16.00)

Galatasaray-Göztepe (5 Ocak Pazar - saati henüz belirlenmedi)

Başakşekir-Galatasaray (12 Ocak Pazar - saati henüz belirlenmedi)

Hatayspor-Galatasaray (19 Ocak Pazar - saati henüz belirlenmedi)

Galatasaray-Dinamo Kiev (21 Ocak Salı 18.30)

Galatasaray-Konyaspor (26 Ocak Pazar - saati henüz belirlenmedi)

Ajax-Galatasaray (30 Ocak Perşembe 23.00)