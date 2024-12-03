Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Menemenspor sahasında Elazığspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Menemenspor - Elazığspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Menemenspor - Elazığspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Menemenspor ile Elazığspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Elazığspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - ELAZIĞSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Elazığspor maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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