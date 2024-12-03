Athletic Bilbao - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Athletic Bilbao ile Real Madrid 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 03.12.2024- 12:51