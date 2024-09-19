UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye...

UEFA ülke puanında 2024 - 2025 sezonuna 9. sırada giren Türkiye, yerini Çekya'ya kaptırmıştı ve listede 10. sırada yer alıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının başlamasının ardından UEFA, ülke puanı sıralamasında güncellemeye gitti. Devler Ligi'nde herhangi bir temsilcimiz yer almıyorken Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag, başlangıcı güzel yaptı. Çekya ekibinin konuk ettiği Salzburg'u 3 - 0 mağlup etmesinin ardından futbolseverler, iki ülke arasındaki güncel farkı merak etmeye başladı. İşte ülkelerin güncel sıralamaları… 1- İngiltere: 90.017 2- İtalya: 79.731 3- İspanya: 74.561 4- Almanya: 72.410 5- Fransa: 59.379 6- Hollanda: 54.900 7- Portekiz: 51.016 8- Belçika: 44.600 9- Çekya: 39.250 10- TÜRKİYE: 36.100