UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye...

UEFA ülke puanında 2024 - 2025 sezonuna 9. sırada giren Türkiye, yerini Çekya'ya kaptırmıştı ve listede 10. sırada yer alıyordu.

Devler Ligi'nde herhangi bir temsilcimiz yer almıyorken Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag, başlangıcı güzel yaptı.