Fransa Ligue 1'de heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Strasbourg sahasında Angers'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Strasbourg - Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Strasbourg - Angers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 4. haftada Strasbourg ile Angers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Strasbourg - Angers MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Angers maçı 15 Eylül Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

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