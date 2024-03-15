UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu dün oynanan maçlarla tamamlandı. Benfica, West Ham United, Milan, Marsilya, Atalanta, Bayer Leverkusen, Liverpool ve Roma adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.
İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Milan-Roma
Liverpool - Atalanta
Bayer Leverkusen-West Ham United
Benfica - Marsilya
YARI FİNAL
Benfica-Marsilya / Liverpool-Atalanta
Milan-Roma /Leverkusen-West Ham
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek final karşılaşmaları 11 Nisan, rövanş maçları ise 18 Nisan'da oynanacak.