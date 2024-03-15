UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
ÇEYREK FİNAL:
Arsenal - Bayern Münih
Atletico Madrid - Borussia Dortmund
Real Madrid - Manchester City
PSG - Barcelona
YARI FİNAL:
Atletico Madrid - Borussia Dortmund | PSG - Barcelona
Arsenal - Bayern Münih | Real Madrid - Manchester City