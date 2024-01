Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Sagiv Jehezkel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsrailli futbolcu, adliyedeki işlemlerin ardırdan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.