TFF'den flaş imza sayısı açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), imza sayısı ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yapmış olduğu açıklama 'imza sayısı' ile ilgili bir açıklamada yayınladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur.

İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür.

Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir.

Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür.

Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral bugün yaptığı açıklamada "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Mehmet Büyükekşi'nin kamuoyunu yanıltma çabaları mesnetsizdir. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak." ifadelerini kullanmıştı.