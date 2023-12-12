MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, '6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' ve 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit' suçlarından soruşturma başlattı.

"AMACIM YÜZÜNE TÜKÜRMEKTİ"

Soruşturma kapsamında, Faruk Koca, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.