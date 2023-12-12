Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Dün gece Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonraki yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için gerçekten çok büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyoruz. Mahkeme kararını biliyorsunuz.

Ben az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan hakem arkadaşlara, tüm hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennim, aziz milletimiz ile birlikte temennimiz, sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Biz bu sporu niye yapıyoruz?

Hamaset olduğu için mi söylüyoruz, spor dostluk, barış, kardeşlik... Fair-Play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman başka bir şey mi olmamalı. Ailece, yediden yetmişe izlediğimiz futbolda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz! Etmiyoruz. Konu artık mahkemede, bu süreç devam ediyor. Hepimiz mahkeme sürecinde bu işin nereye evrileceğini göreceğiz. Adalete inanıyoruz. Hakem camiamıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI"

Sayın Cumhurbaşkanımız, az önce hakemimizi ziyaret sırasında aradı, görüştürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci anbean takip ettiğini, kınadığını belirtti. Kıymetli başhekimimiz ile birlikte hakem ile ilgili bilgileri aldı.

"BÖYLE BİR OLAY GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

Bir çağrıda bulunuyorum. Tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yapalım müsabakaları. Sonuç bizim istediğimiz gibi olduğu zaman da olmadığı zaman da keyifle bahsedebilir hale geldiğimiz zaman, spordan arzu ettiğimiz şeye ulaşırız. Bir daha dün geceki gibi bir sonuç, yüzümüzü kızartan, gördüğümüze inanamadığımız bir olay görmek istemiyoruz.

Konu artık mahkemede. O süreci onlar yönetiyor. O görüntüler (saldırı görüntüleri) inceleniyor. Konusu suç olan bir şey varsa gereği yapılacaktır. Bu, bu kadar basit.

Liglerin ne zaman başlayacağını TFF'ye sorun. Hep birlikte öğrenelim. Hakeme, bu olay yaşanmamış gibi sahip çıkmamız lazım. Onların yönetiminde müsabakalar gerçekleşiyor. İnsan hata yapabilir. Hepimiz hata yapabiliriz. Hata olmaması için şiddet mi? Hayır!

"SABAH TANSİYONU YÜKSELDİ"

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yörübulut, Halil Umut Meler'in son durumunu açıkladı. Yörübulur, "Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Gözdeki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Beyinde tekrar kontrol yaptık, hasar yok. Sol gözde kalıcı bir hasar kalmayacak. Tüm branş dallarımız inceledi. Sabah biraz tansiyonu yükseldi. O tansiyonu kontrol altına aldık. Bugün tekrar misafirimiz olacak. Çarşamba sabahı taburcu olmasını planlıyoruz." dedi.