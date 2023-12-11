Tredyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmadan sonra MKE Ankaragücü başkanı ve beraberindeki 2 kişi, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaşananları kınadı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI:
Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 11, 2023