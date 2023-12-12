Hakem Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlarken, mücadele sonu yaşanan olaylar gündeme damga vurdu. Başkent ekibinin başkanı Faruk Koca hakem Meler'e yumruk atarken; Meler'in ilk sözleri ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından yaşananlar gündeme bomba gibi düştü.
Bu mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu.
Güvenlik güçleri olay yerine gelirken, Halil Umut Meler tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in beyin cerrahisi bölümünde tedavi edildiği ve beyin tomografisinin çekildiği aktarıldı.
Meler'in durumu ile ilgili olarak "Hocamızın hayati tehlikesi yok. Sol göz çevresinde kanaması var, küçük çatlak var" ifadelerine yer verildi.
Yaşanılan bu skandal olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
Kritik süreçte alınacak yeni kararlar merakla takip edilirken saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in kendisini hastanede ziyarete gelenler ile yaptığı konuşma gündem oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre Meler'in "Tek isteğim, ailemle beraber olmak" dediği öğrenildi.
"HALİL UMUT MELER HOCAMIZ ÇOK ÜZGÜN"
Meler'i hastanede ziyaret eden Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise saldırıya uğrayan hakemle ilgili olarak "Halil Umut Meler Hocamın yarası var. Yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını hissettim. Gözleri doldu.
Umudunu kaybetmiş spor adına. Neticede o da görev yapıyor. Bu şekilde bir davranışa maruz kalmaması gerekiyor. Daha da kötüsü kavgada bile yere düştüğünüz zaman bırakırlar. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha da derinden yaraladığını duydum kendisinden. Çok üzücü." ifadelerine yer verdi.