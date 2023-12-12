Kritik süreçte alınacak yeni kararlar merakla takip edilirken saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in kendisini hastanede ziyarete gelenler ile yaptığı konuşma gündem oldu.

"HALİL UMUT MELER HOCAMIZ ÇOK ÜZGÜN" Meler'i hastanede ziyaret eden Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise saldırıya uğrayan hakemle ilgili olarak "Halil Umut Meler Hocamın yarası var. Yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını hissettim. Gözleri doldu.