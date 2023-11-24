Burnley West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Burnley West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Burnley sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Burnley galibiyet hasretini dindirmek isterken, konuk takım da yeni bir seri başlatma peşinde... Peki; Burnley-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 10:12 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023- 10:12