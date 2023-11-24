Haberler Futbol Haberleri Burnley West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
Burnley West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Burnley sahasında West Ham United'ı ağırlayacak. Burnley galibiyet hasretini dindirmek isterken, konuk takım da yeni bir seri başlatma peşinde... Peki; Burnley-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gerekenler...