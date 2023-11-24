Luton Town Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Luton Town Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Luton Town sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Ev sahibi ekip galibiyet hasretini dindirmek isterken, konuk takım da çıkış peşinde... Peki; Luton Town-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2023- 10:12