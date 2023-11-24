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Manchester City Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; Manchester City-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gerekenler...